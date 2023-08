O κορυφαίος σκόρερ σε έναν αγώνα είναι Κορεάτης



Ο Νίκος Γκάλης παραμένει ο αθλητής με τους περισσότερους πόντους σε μ.ό. όμως η μεγάλη έκπληξη στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχει να κάνει με τον παίκτη που κρατάει το ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα. Πρόκειται για τον Νοτιοκορεάτη Χουρ Τζάε, ο οποίος σημείωσε 54 πόντους κόντρα στην Αίγυπτο για τους αγώνες κατάταξης 15-16 στη διοργάνωση του 1990 που διεξήχθη στην Αργεντινή! Για την ιστορία, η Νότια Κορέα επικράτησε με σκορ 117-115 και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά με ρεκόρ 1-7, αφήνοντας τους Αιγύπτιους στο 0-8.



- Οι καλύτερες επιδόσεις της μιας βραδιάς

1. Χουρ Τζάε (Νότια Κορέα) - 54 πόντοι vs Αίγυπτος (1990)

2. Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) - 53 πόντοι vs Παναμάς (1986)

3. Όσκαρ Σμιντ (Βραζιλία) - 52 πόντοι vs Αυστραλία (1990)

4. Τζόρντι Βιγιακάμπα (Ισπανία) - 48 πόντοι vs Βενεζουέλα (1990)

5. Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) - 47 πόντοι vs Ανγκόλα (2006)

6. Ντράζεν Πέτροβιτς (Γιουγκοσλαβία) - 47 πόντοι vs Ολλανδία (1986)

7. Λι Τσουνγκ-Χι (Νότια Κορέα) - 47 πόντοι vs Βραζιλιά (1986)

8. Καμίλ Μπράμπενετς (Τσεχία) - 45 πόντοι vs Πουέρτο Ρίκο (1978)

9. Ρικάρντο Ντουάρτε (Περού) - 42 πόντοι vs Ιαπωνία (1963)

10. Αρτούρο Γκερέρο (Μεξικό) - 42 πόντοι vs Κεντρική Αφρική (1974)