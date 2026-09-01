EuroLeague 2026-27

Euroleague 2026-27 Guide
Αναντολού Εφές Αρμάνι Μιλάνο Βαλένθια Βιλερμπάν Βίρτους Μπολόνια Ερυθρός Αστέραςr Ζάλγκιρις Κάουνας Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου Μπαρτσελόνα Μπασκόνια Μπεσίκτας Ντουμπάϊ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR Παρί Παρτίζαν Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε Χαποέλ Τελ Αβίβ
Euroleague 2026-27 Guide

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ EUROLEAGUE 2026-27

Αναντολού Εφές Αρμάνι Μιλάνο Βαλένθια Βιλερμπάν Βίρτους Μπολόνια Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου Μπαρτσελόνα Μπασκόνια Μπεσίκτας Ντουμπάϊ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR Παρί Παρτίζαν Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε Χαποέλ Τελ Αβίβ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ “ΑΙΩΝΙΩΝ”

Ολυμπιακός
  • away (24/09) Μπασκόνια
  • away (29/09) Ζάλγκιρις Κάουνας
  • away (01/10) Βίρτους Μπολόνια
  • home (09/10) Αναντολού Εφές
  • away (13/10) Βαλένθια
  • away (16/10) Μπαρτσελόνα
  • home (23/10) Φενέρμπαχτσε
  • away (28/10) Μπεσίκτας
  • home (30/10) Αρμάνι Μιλάνο
  • home (06/11) Ερυθρός Αστέρας
  • home (12/11) Ντουμπάι
  • away (17/11) Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • home (20/11) Ρεάλ Μαδρίτης
  • home (25/11) Χάποελ Τελ Αβίβ
  • home (04/12) Βιλερμπάν
  • away (11/12) Παναθηναϊκός AKTOR
  • away (15/12) Παρί
  • home (18/12) Παρτίζαν
  • away (22/12) Μπάγερν Μονάχου
  • away (30/12) Βιλερμπάν
  • away (07/01) Ρεάλ Μαδρίτης
  • home (13/01) Μπασκόνια
  • home (15/01) Παρί
  • away (21/01) Παρτίζαν
  • home (28/01) Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • away (03/02) Χάποελ Τελ Αβίβ
  • home (05/02) Μπάγερν Μονάχου
  • home (12/02) Παναθηναϊκός AKTOR
  • away (05/03) Ντουμπάι
  • away (10/03) Αρμάνι Μιλάνο
  • home (12/03) Μπεσίκτας
  • away (19/03) Ερυθρός Αστέρας
  • home (24/03) Μπαρτσελόνα
  • home (26/03) Βίρτους Μπολόνια
  • away (31/03) Αναντολού Εφές
  • away (06/04) Φενέρμπαχτσε
  • home (09/04) Ζάλγκιρις Κάουνας
  • home (16/04) Βαλένθια
Παναθηναϊκός AKTOR
  • home (24/09 Παρί
  • home (30/09) Βιλερμπάν
  • home (02/10) Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • home (08/10) Φενέρμπαχτσε
  • away (13/10) Παρτίζαν
  • home (16/10) Χάποελ Τελ Αβίβ
  • home (22/10) Μπασκόνια
  • home (27/10) Αρμάνι Μιλάνο
  • away (30/10) Αναντολού Εφές
  • away (04/11) Ρεάλ Μαδρίτης
  • home (13/11) Μπαρτσελόνα
  • away (17/11) Βίρτους Μπολόνια
  • away (19/11) Ζάλγκιρις Κάουνας
  • away (24/11) Βαλένθια
  • away (04/12) Μπεσίκτας
  • home (11/12) Ολυμπιακός
  • home (16/12) Ερυθρός Αστέρας
  • away (18/12) Μπάγερν Μονάχου
  • away (23/12) Ντουμπάι
  • away (29/12) Φενέρμπαχτσε
  • away (07/01) Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • home (12/01) Βαλένθια
  • home (14/01) Μπάγερν Μονάχου
  • away (21/01) Χάποελ Τελ Αβίβ
  • home (29/01) Αναντολού Εφές
  • home (02/02) Ντουμπάι
  • away (05/02) Αρμάνι Μιλάνο
  • away (12/02) Ολυμπιακός
  • home (04/03) Μπεσίκτας
  • away (09/03) Μπασκόνια
  • away (11/03) Παρί
  • home (18/03) Ζάλγκιρις Κάουνας
  • away (23/03) Βιλερμπάν
  • home (25/03) Παρτίζαν
  • away (02/04) Μπαρτσελόνα
  • away (06/04) Ερυθρός Αστέρας
  • home (08/04) Βίρτους Μπολόνια
  • home (15/04) Ρεάλ Μαδρίτης

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