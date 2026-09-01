EuroLeague 2026-27
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ EUROLEAGUE 2026-27
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ “ΑΙΩΝΙΩΝ”
- (24/09) Μπασκόνια
- (29/09) Ζάλγκιρις Κάουνας
- (01/10) Βίρτους Μπολόνια
- (09/10) Αναντολού Εφές
- (13/10) Βαλένθια
- (16/10) Μπαρτσελόνα
- (23/10) Φενέρμπαχτσε
- (28/10) Μπεσίκτας
- (30/10) Αρμάνι Μιλάνο
- (06/11) Ερυθρός Αστέρας
- (12/11) Ντουμπάι
- (17/11) Μακάμπι Τελ Αβίβ
- (20/11) Ρεάλ Μαδρίτης
- (25/11) Χάποελ Τελ Αβίβ
- (04/12) Βιλερμπάν
- (11/12) Παναθηναϊκός AKTOR
- (15/12) Παρί
- (18/12) Παρτίζαν
- (22/12) Μπάγερν Μονάχου
- (30/12) Βιλερμπάν
- (07/01) Ρεάλ Μαδρίτης
- (13/01) Μπασκόνια
- (15/01) Παρί
- (21/01) Παρτίζαν
- (28/01) Μακάμπι Τελ Αβίβ
- (03/02) Χάποελ Τελ Αβίβ
- (05/02) Μπάγερν Μονάχου
- (12/02) Παναθηναϊκός AKTOR
- (05/03) Ντουμπάι
- (10/03) Αρμάνι Μιλάνο
- (12/03) Μπεσίκτας
- (19/03) Ερυθρός Αστέρας
- (24/03) Μπαρτσελόνα
- (26/03) Βίρτους Μπολόνια
- (31/03) Αναντολού Εφές
- (06/04) Φενέρμπαχτσε
- (09/04) Ζάλγκιρις Κάουνας
- (16/04) Βαλένθια
- (24/09 Παρί
- (30/09) Βιλερμπάν
- (02/10) Μακάμπι Τελ Αβίβ
- (08/10) Φενέρμπαχτσε
- (13/10) Παρτίζαν
- (16/10) Χάποελ Τελ Αβίβ
- (22/10) Μπασκόνια
- (27/10) Αρμάνι Μιλάνο
- (30/10) Αναντολού Εφές
- (04/11) Ρεάλ Μαδρίτης
- (13/11) Μπαρτσελόνα
- (17/11) Βίρτους Μπολόνια
- (19/11) Ζάλγκιρις Κάουνας
- (24/11) Βαλένθια
- (04/12) Μπεσίκτας
- (11/12) Ολυμπιακός
- (16/12) Ερυθρός Αστέρας
- (18/12) Μπάγερν Μονάχου
- (23/12) Ντουμπάι
- (29/12) Φενέρμπαχτσε
- (07/01) Μακάμπι Τελ Αβίβ
- (12/01) Βαλένθια
- (14/01) Μπάγερν Μονάχου
- (21/01) Χάποελ Τελ Αβίβ
- (29/01) Αναντολού Εφές
- (02/02) Ντουμπάι
- (05/02) Αρμάνι Μιλάνο
- (12/02) Ολυμπιακός
- (04/03) Μπεσίκτας
- (09/03) Μπασκόνια
- (11/03) Παρί
- (18/03) Ζάλγκιρις Κάουνας
- (23/03) Βιλερμπάν
- (25/03) Παρτίζαν
- (02/04) Μπαρτσελόνα
- (06/04) Ερυθρός Αστέρας
- (08/04) Βίρτους Μπολόνια
- (15/04) Ρεάλ Μαδρίτης